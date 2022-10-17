Певица Валерия объявила о временной приостановке своих концертов на территории России

Певица Валерия решила отменить свои концерты, решив, что сейчас не подходящее время для веселья, которое она дарит слушателям во время выступлений:

Не могу заставить себя забыть обо всем на свете и давать концерты. Поэтому я отменяю все, что было объявлено ранее. Пока не буду их планировать на ближайшее время. Своей музыкой хочу дарить праздник, веселье, радость, а в сложившихся обстоятельствах это не уместно.

О полном прекращении концертной деятельности речи не идет. Валерия планирует вернуться на сцену уже ближайшей весной:

Каждый должен заниматься своим делом в жизни, я буду продолжать петь. Сольные концерты хочу до лучших времен отложить. Надеюсь и верю, что весна принесет мир, радость, покой. Юбилейное выступление, намеченное на 21 апреля в «Крокус Сити Холл», должно состоятся. Пока прошу отнестись к решению с пониманием. Будут еще праздники в нашей жизни!