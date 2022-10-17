Алла Пугачева посетила концерт артиста Бориса Гребенщикова в Израиле

Певица Алла Пугачева в конце сентября повторно уехала из России. Народная артистка СССР продолжает вести светскую жизнь, будучи в Израиле.

Примадонна поддерживает сбежавших из РФ артистов. Об этом сообщила журналистка и блогер Алена Жигалова на своем канале в Телеграм. Накануне Пугачева была замечена на концерте Бориса Гребенщикова. Лидер рок-группы «Аквариум» выступил на сцене Тель-Авива.

Жигалова опубликовала видеоролик, на котором исполнительница отправляет «воздушный поцелуй» своему звездному коллеге из зала. Зрители встретили Аллу Пугачеву овациями. Поклонники успели сделать несколько снимков знаменитой певицы, на которых она предстала в новом образе. Публика отметила, что звезду можно судить за многие слова и поступки, но за умение выглядеть богато, молодо и свежо — никогда.

Следует добавить, что несколько дней назад Примадонна посетила концерт певицы Земфиры в Тель-Авиве. После выступления российские исполнительницы в соцсетях обменялись любезностями.