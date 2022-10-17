Прохор Шаляпин впервые высказался о женитьбе с Ольгой Сан: «Пьем одни таблетки»

38-летний Прохор Шаляпин счастлив вместе с 36-летней красавицей Ольгой Сан. Певец признается, что женитьба не имеет никакого отношения к чувствам, поэтому он не спешит звать любимую в ЗАГС.

Мы существуем вместе, нам хорошо. Зачем эти условности? Ольга богатая, умная, у нее все есть. Зачем официальные бумаги? Я был женат несколько раз, хватит. В нашем возрасте расписываться неактуально, - заявил Шаляпин.

На вопрос журналистов о том, на чем строятся отношения влюбленных в первую очередь, артист ответил:

Мы веселые по жизни, пьем одни таблетки. Мы взрослые, зрелые, потрепанные жизнью.

Как рассказывал певец, познакомились они с блондинкой в переходе на Арбате. Они случайно столкнулись лбами. Ольга начала ругаться. Потом Прохору показалось, что они где-то виделись. Сан это подтвердила. У молодой женщины много титулов конкурса красоты, на которых и бывал артист.