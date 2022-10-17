Раскрыты причины, по которым Наташа Королёва взяла сценический псевдоним

В своё время популярная певица Наташа Порывай, которая родилась в 1973 году в столице Украины, решила взять себе псевдоним. Она стала Наташей Королёвой.

Но причиной смены фамилии стала не только лишь благозвучность сценического имени. Как выяснилось, Наташа стала жертвой плохих предзнаменований и суеверий. По одной из версий, артистке указали на то, что в её имени и фамилии 13 букв. Опасаясь того, чтобы чёртова дюжина не погубила творческую карьеру, юная певица решила сменить её на псевдоним.

Впрочем, не последнюю роль сыграло благозвучие. Никто не станет спорить, что Наташа Королева звучит намного эффектнее, чем Наталья Порывай.

Также добавим, что впервые исполнительница вышла на сцену в далеком 1976 году, когда ей исполнилось всего три года, в составе Большого детского хора телевидения Украины. В этом же году она во время очередного съезда ВЛКСМ исполнила песню «Крейсер Аврора».

