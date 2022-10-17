SHAMAN опередил Киркорова по востребованности на новогодних корпоративах в России

Популярный организатор концертов в России Табриз Шахиди в Телеграме разместил очередной рейтинг. На усмотрение публики он представил список отечественных звёзд, чьи выступления чаще всего заказывают на корпоративы.

Рейтинг Табриз составил в преддверии новогодних праздников. Не секрет, что это самый жаркий сезон для артистов. Как видно из рейтинга, Филипп Киркоров в ТОП-10 самых востребованных исполнителей не попал. Возглавил этот список певец Леонид Агутин.

В пятёрку желанных звезд вошел и артист-патриот SHAMAN. Компанию Ярославу Дронову составила группа «Руки Вверх!», певицы Zivert, Полина Гагарина, Николай Басков, Сергей Лазарев, Баста.

«Представленная таблица –это моя личная таблица, которая представляет собой субъективное мнение по состоянию рынка сейчас», — говорит Шахиди.

Эксперт сделал такой список на основании статистики, а также информации от клиентов. Табриз добавил, что декабрь станет самым «хлебным месяцем» для отечественных знаменитостей.