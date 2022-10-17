Участник шоу «Ледниковый период» Даня Милохин расстался с новой возлюбленной

Даня Милохин в настоящее время является одним из самых популярных российских тиктокеров. За личной жизнью блогера следят миллионы пользователей.

Парня вновь позвали на новый сезон шоу «Ледниковый период», где он выступает с Евгенией Медведевой. Ранее ходили слухи о романе молодой пары. Но через некоторое время стало известно, что Милохин состоит в отношениях с Катюшей. Артиста перестали связывать с фигуристкой и его экс-возлюбленной Юлией Гаврилиной.

Правда, роман Дани и его новой пассии продлился недолго. На днях Даня признался, что они с Катей Адушкиной не вместе. Он не стал скрывать, что дело в нем. По словам блогера, в конечном счете он отталкивает всех людей, которые ему становятся близки.

Одни поклонники поддержали своего любимца. Другие пользователи не поверили ему. Фанаты уверены, что разрыв —это временное явление, чтобы привлечь внимание к шоу «Ледниковый период». Якобы Милохин и Медведева будут создавать иллюзию романа, чтобы «медвелохины» (самые преданные фанаты их пары) снова начали смотреть проект.