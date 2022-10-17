Билеты на ближайший концерт певца SHAMAN в Кургане достигают 4500 рублей

14 декабря 2022 года в Кургане запланирован концерт известного патриотичного исполнителя SHAMAN’а (настоящее имя - Ярослав Дронов). Поклонники творчества музыканта смогут приобрести билеты на выступление популярного певца за 4500 рублей.

Это, к слову, стоимость самого дорогого билета. Более дешевые билеты можно купить от 1800 рублей.

Примечательно, что в начале года 30-летний артист из Новомосковска был известен в узких кругах. Он мог похвастаться только участием в вокальном шоу «Голос», где был протеже наставницы Пелагеи.

Но после начала специальной военной операции на Украине Дронов начал активно выпускать патриотические композиции, такие как «Я русский» и «Встанем», выпустил на свои хиты клипы и смог завоевать любовь российских зрителей.

На днях исполнитель выпустил новый трек «Вызов», который слушатели посчитали призывом к мобилизации. В настоящее время песня набрала более 960 тысяч просмотров и почти 12 тысяч комментариев.

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