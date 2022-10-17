Панин объяснил поддержку Охлобыстиным спецоперации РФ желанием заработать больше денег

Актёр Алексей Панин, выступающий против проведения СВО РФ, в беседе с режиссёром Романом Качановым на его канале в Ютуб вспомнил о фильме «Гена Бетон» 2013 года, в котором снимался сильный актёрский состав.

Спустя десять лет артисты сформировали два лагеря: те кто «за» проведение спецоперации, и те кто «против» действий российских властей на Украине. В ленте снимались Гоша Куценко, Рената Литинова, Иван Охлобыстин, Сергей Шнуров, Фёдор Бондарчук, а также Алексей Панин. Сейчас многие артисты осуждают друг друга за гражданскую позицию и политические взгляды. Подобная история произошла с популярным в стране сериалом «Сваты». Но разногласия в этом актёрском составе можно объяснить съемками в кинопроекте как россиян, так и украинцев.

Панин рассказал, как несколько лет назад он разговаривал с Иваном Охлобыстиным. Скандалист и дебошир считает, что звезда «Временных трудностей» активно поддерживает СВО только из-за больших денег.

Отметим, что это далеко не первое подобное высказывание артиста о коллегах по цеху в контексте их отношения к спецоперации. Ранее Алексей заявил, что Охлобыстин, Певцов и Машков несут полную чушь о российских действиях на территории соседней страны.



