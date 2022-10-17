Замена Гуревича на ТВ-шоу «Сто к одному» повысила рейтинги передачи

Известный актер и скандальный блогер Станислав Садальский решил прокомментировать в своих социальных сетях замену ведущего в интеллектуальном ТВ-шоу «Сто к одному». Напомним, что Александра Гуревича на канале «Россия 1» заменили Александром Акоповым.

У нового ведущего программы получилось довольно быстро завоевать доверие телезрителей, а также поддержать интерес российской аудитории к любимой передаче.

В настоящее время проект входит в ТОП-30 самых популярных российских телевизионных программ, выходящих на экраны. При этом шоу не теряет позиций.

«Удачный дебют Александра Акопова в шоу «Сто к одному», – восхитился продюсером Станислав Садальский.

Стоит сказать, ч то не все в восторге от нового ведущего. Так, многим зрителям не понравилась эта замена. Они считают, что у Акопова нет опыта в этой сфере и нет харизмы.







