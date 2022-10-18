В ЕС обсуждается вопрос финансирования системы спутников Starlink на Украине

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В ЕС обсуждается вопрос финансирования системы спутников Starlink на Украине
В Мире
Фото из открытых источников

На встрече министров иностранных дел государств, входящих в европейский союз, 17 октября обсуждался вопрос финансирования системы спутников Starlink на территории Украины. Об этом рассказал руководитель соответствующего ведомства Литвы Габриэлис Ландсбергис. Он отметил, что несколько государств выразили готовность обсуждать тему выделения денежных средств для системы спутников на украинской территории. Ландсбергис сказал, что "было бы лучше заключить договор между коалицией стран, которые могли бы приобрести у Маска Starlink и предоставить ее украинцам".

Издание Financial Times сообщает, что в европейском союзе обсуждается вопрос обеспечения Украины интернетом. Среди вариантов указывается формирование общего фонда с компанией SpaceX, которая распространяет систему Starlink, через который она будет финансироваться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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