В свои 60 лет певец Григорий Лепс планирует стать отцом в пятый раз

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс не так давно стал дедушкой. Но 60-летний певец не против еще раз побывать в роли отца. Исполнитель уверен, что ему хватит времени, сил и средств поставить на ноги пятого ребенка.

В настоящее время Лепс является отцом четверых детей. Старшей дочери Инге исполнилось 38 лет, а самому младшему сыну уже 12 лет. Исполнитель песни «Рюмка водки на столе» развелся со своей женой Анной Шаплыковой через 20 лет брака. Рассказывая о супруге, он называл ее верной хранительницей домашнего очага. В отношениях с бывшей

певец всегда чувствовал, что вместе с ним настоящая и преданная спутница. Теперь Григория Викторовича подозревают в романе с телеведущей Юлией Барановской. Не исключено, что популярный артист вновь испытает радость отцовства.

«Старшая дочь меня сделала дедушкой. Подарила новые ощущения. Кто знает, может быть, у меня еще будут свои дети», –сказал Лепс.

По словам музыканта, ему всегда хватало поклонниц:

«Этого добра всегда достаточно».















