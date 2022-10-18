Батурин признался, что живущие на Украине родители прекратили общаться с ним после СВО России

Батурин отмечает, что раньше в его родном украинском селе им гордились, всегда ставили другим в пример. Но после того как актер театр и кино публично поддержал СВО на Донбассе, от него буквально все отвернулись. Более того, прекратили общаться с Юрием даже родители, проживающие у себя на родине.