Актер Манчуров напомнил сбежавшему из РФ Слепакову о полученных от государства деньгах

Актер Вячеслав Манчуров решил высказать свое мнение на счет поведения сбежавшего из РФ юмориста Семена Слепакова. Автор песен сейчас живет в Израиле и периодически публикует посты с критикой России.

В Telegram-канале Манучуров нелестно отозвался о резиденте Comedy Club. Вячеслав сравнил его с крысой, напомнив, что его проекты в стране спонсировало государство.

«История с Слепаковым — подтверждение правила, что крысы бегут первыми, когда думают, что корабль тонет. Только наш корабль не думает ко дну идти», — сказал актер.

Артист отметил, что Слепаков не желает писать песни о полученных деньгах от столь «нелюбимых» властей. Как лицо ТНТ комик ежегодно получал 120 млн рублей от государства. Власти ему еще дополнительно выделили 200 млн на нереализованный проект. В последний раз резидент Comedy Club желал получить 100 млн рублей, но получил отказ, что привело к его последующему отъезду за рубеж.