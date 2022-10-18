Алексей Кортнев уверен, что «Голубой огонек» в России нужно отменить

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Алексей Кортнев уверен, что «Голубой огонек» в России нужно отменить
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Фото из открытых источников

Алексей Кортнев уверен, что «Голубой огонек» нужно отменить. Музыкант рассказал журналистам, что он думает о проведении праздничных новогодних телепрограмм. Лидер группы «Несчастный случай» говорит, что сейчас не время развлекаться и веселиться.

Я не представляю, в каком формате можно играть новогодний «Голубой огонек». Мне кажется, что устраивать развлекательные программы в то время, когда в стране и мире происходят известные события - это просто безнравственно, - заявил артист.

Он считает, что в жизни будут еще поводы для веселья и праздничных концертов, но в настоящее время это неуместно.

Выпить шампанского, пожелать друг другу счастья, мира можно. Однако драть глотку и плясать в такое непростое время – совсем неуместно. То, что не получил Лев Валерьянович приглашение, уже хорошо. Не нужно прилюдно опозорится, - добавил Кортнев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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