Алёна Жигалова высказалась по поводу возможной отмены «Голубых огоньков»

Алёна Жигалова высказалась по поводу появившихся в Сети слухов о том, что в грядущем 2023 году российские телезрители не смогут увидеть праздничные концерты в новогоднюю ночь.

Журналистка прокомментировала возможную отмену «Голубых огоньков»:

В попытках узнать, ждут ли «Голубые огоньки» нас с вами журналисты докопались до символа «Голубого огонька» Льва Лещенко. Он сказал, что «никаких съемок не намечается. Будут сборные концерты с участием некоторых артистов». Кажется мне, Панайотова, Долину и еще кого-то одного назвал.

Блогер прекрасно понимает, что в России в ночь на Новый год ничего не намечается. Как говорит Жигалова, пока неизвестно, что граждане страны будут смотреть в новогоднюю ночь. Ничего по этому поводу не говорят представители федеральных каналов, добавила Алёна.