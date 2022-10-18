Алина Алексеева впервые прокомментировала свой вылет из шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов»

16 октября на ТНТ вышел очередной, шестой выпуск экстремального шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов». В нем голодные участники первого и второго сезонов вместе с новичками сражаются за пять миллионов рублей. По итогам лагерь покинула 34-летнняя актриса Алина Алексеева. Звезда сериала «Ольга» провалила испытание, которое длилось 3,5 часа.

В публикации в соцсети Алексеева заявила, что ей было очень тяжело конкурировать с опытными участникам. Но она адаптировалась к непривычным условиям, а после финального испытания даже не хотела покидать лагерь.

«Честно скажу, поначалу было сложно, не понимала, зачем двигаться к победе путем интриг. Но затем обстановка кардинально поменялась, и выбывать мне было непросто. Я очень хотела остаться», — написала Алина.

Алексеева добавила, что если ее еще раз позовут, то она обязательно поедет.

В комментариях подписчики выразили сожаление по поводу вылета актрисы из шоу. Они назвали ее искренней, доброй, справедливой, а вину за проигрыш объяснили случайностью.