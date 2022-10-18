Артист Гоген Солнцев сделал пластическую операцию по подтяжке лица и корректировке тела

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Артист Гоген Солнцев сделал пластическую операцию по подтяжке лица и корректировке тела
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Фото из открытых источников
В Сети ходят слухи, что скандальный шоумен и артист Гоген Солнцев решил сменить пол. На своей странице в соцсети «Вконтакте» он выложил фото после длительного хирургического вмешательства и опроверг сплетни. Но фрик признался, что он сделал пластическую операцию и даже решил показать себя после того, как над его лицом поработал нож хирурга.
Гоген опубликовал фото, где он лежит на больничной кровати. Солнцев объяснил, что сделал операцию, но не по смене пола, а пластическую. Шоумен решился на подтяжку лица и липофилинг тела по корректировке фигуры.
На самом деле на кадрах трудно узнать артиста. На лице у него отеки, эластические бинты. Отсутствие косметики также изменило внешность молодого человека.
Хейтеры среагировали на новый пост. Они осудили Солнцева, который думает о внешности в сложные для страны времена. Хотя нашлись подписчики, которые поддержали Гогена и пожелали ему выздоровления.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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