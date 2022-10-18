Артист Гоген Солнцев сделал пластическую операцию по подтяжке лица и корректировке тела

Гоген опубликовал фото, где он лежит на больничной кровати. Солнцев объяснил, что сделал операцию, но не по смене пола, а пластическую. Шоумен решился на подтяжку лица и липофилинг тела по корректировке фигуры.

На самом деле на кадрах трудно узнать артиста. На лице у него отеки, эластические бинты. Отсутствие косметики также изменило внешность молодого человека.

Хейтеры среагировали на новый пост. Они осудили Солнцева, который думает о внешности в сложные для страны времена. Хотя нашлись подписчики, которые поддержали Гогена и пожелали ему выздоровления.



В Сети ходят слухи, что скандальный шоумен и артист Гоген Солнцев решил сменить пол. На своей странице в соцсети «Вконтакте» он выложил фото после длительного хирургического вмешательства и опроверг сплетни. Но фрик признался, что он сделал пластическую операцию и даже решил показать себя после того, как над его лицом поработал нож хирурга.