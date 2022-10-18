Блогер и тиктокер Полина IZAK сбежала из психбольницы ради съемок и снова была госпитализирована

22-летняя блогер и тиктокерша не в первый раз подводит своих продюсеров. Полина IZAK, испугавшись разрыва контракта с лейблом, сбежала из психбольницы. Но артистке вновь стало плохо во время съемок клипа, поэтому она была госпитализирована.

Незадолго до релиза девушка угодила в психиатрическую больницу. Врачи поставили ей диагноз - ведущая к маниакально-депрессивному психозу дистимия. Находилась знаменитость на лечении менее месяца, но сейчас в буквальном смысле сбежала из учреждения ради съемок видеоролика.

«Полина подводила команду ранее, срывала рабочий процесс, поэтому испугалась и самовольно ушла из клиники для того, чтобы избежать конфликта. Сперва ее странности воспринимались как фишка, но затем она не смогла удержаться и не проявить свой характер. Известный режиссер Сергей Грей придумал классный сценарий для клипа, но она отказалась и стала пропихивать свой сюжет — «по мотивам болезни», - рассказал изданию Стархит источник, близкий к блогеру.

В итоге Полина IZAK сильно перенервничала, поэтому ей стало плохо прямо в съемочном павильоне. Скорая, которая приехала на вызов, увезла ее снова в рехаб.