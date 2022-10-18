Российский актер Фёдор Добронравов высказался о будущем известного сериала «Сваты»: «Молимся все»

Поклонники «Сватов» замерли в ожидании. Они ищут ответа на вопрос: ждать или не ждать продолжения любимого сериала. Федор Добронравов попытался ответить на него. Актер поделился мыслями о будущей судьбе многосерийного фильма.

При этом артист не смог ответить однозначно:

«Ну откуда же я знаю. Мы молимся все. Мне в Воронеже Владимир Степанович (преподаватель актерского мастерства) сказал: ''Цель твоя как артиста — это выйти на сцену, сделать все возможное, чтобы после спектакля зритель стал чуть мудрее, чуть сдержаннее, чуть лучше и чуть добрее. Больше никакой цели у тебя нет''. Так и живу. Во многом не разбираюсь, в политике, например, поэтому туда не лезу», — сказала Федор Викторович.

Добронравов неоднократно доказывал, что он не хочет вмешиваться в скандальные истории. Так, когда его коллега по сериалу Анна Кошмал начала устраивать эмоциональные выступления против своих экранных бабушки и дедушки, актер дал четко понять, что не в курсе происходящего.