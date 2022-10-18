Российский актер Фёдор Добронравов высказался о будущем известного сериала «Сваты»: «Молимся все»

Поклонники «Сватов» замерли в ожидании. Они ищут ответа на вопрос: ждать или не ждать продолжения любимого сериала. Федор Добронравов попытался ответить на него. Актер поделился мыслями о будущей судьбе многосерийного фильма.
При этом артист не смог ответить однозначно:
Добронравов неоднократно доказывал, что он не хочет вмешиваться в скандальные истории. Так, когда его коллега по сериалу Анна Кошмал начала устраивать эмоциональные выступления против своих экранных бабушки и дедушки, актер дал четко понять, что не в курсе происходящего.
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