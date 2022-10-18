Филипп Киркоров обладает удивительной способностью предвидеть будущее

Филипп Киркоров признался, что он увлекается нумерологией. Также поп-король российской эстрады может предсказать судьбу человека, если знает о его дате и даже минуте рождения. Об этом знаменитый в стране певец заявил в программе "Светская хроника" , которая выходит на Пятом канале.

"Если вы знаете точное время рождения до минуты, я могу четко рассказать о вашей жизни. Я знаю точное время рождения своего сына Мартина, точное время рождение Аллы-Виктории, у меня есть их полная картина", - удивил Киркоров.

По словам Филиппа Бедросовича, обладает необычным даром предвидеть будущее и его отец, который является близким другом болгарской ясновидящей Ванги. Бедросу Киркорову достаточно только подержать руки у головы человека, как боль проходит.

Верит в такие паранормальные способности исполнителя белорусский вокалист Дмитрий Колдун. Певец вспоминает, как Филипп Киркоров однажды предсказал ему победу в шоу "Фабрика звезд". Эти слова на самом деле оказались пророческими.