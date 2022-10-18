Концертный директор Шахиди назвал условия для выступления Дмитрия Нагиева в России

Известно, что популярный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев принял решение на время отказаться от съемок в программах на Первом канале. Но на частных мероприятиях шоумен остается по-прежнему востребованным.

Концертный директор Табриз Шахиди решил приоткрыть тайну и рассказать, на каких условиях всеми любимый артист готов выступить на вечеринке.

Шахиди заявил, что у всех отечественных звезд в области шоу-бизнеса и культуры есть райдер. Гонорары Дмитрия Нагиева даже выше, чем у комика Гарика Мартиросяна или ведущего Андрея Малахова.