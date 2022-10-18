Концертный директор Шахиди назвал условия для выступления Дмитрия Нагиева в России

Известно, что популярный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев принял решение на время отказаться от съемок в программах на Первом канале. Но на частных мероприятиях шоумен остается по-прежнему востребованным.
Концертный директор Табриз Шахиди решил приоткрыть тайну и рассказать, на каких условиях всеми любимый артист готов выступить на вечеринке.
Шахиди заявил, что у всех отечественных звезд в области шоу-бизнеса и культуры есть райдер. Гонорары Дмитрия Нагиева даже выше, чем у комика Гарика Мартиросяна или ведущего Андрея Малахова.
«Два билета в бизнес-классе "Аэрофлота" и не за бонусы. Тариф при этом самый высокий, меняемый, возвратный. Два VIP-зала в аэропортах. Лучшая в городе гостиница (только пять звезд). Питание — под заказ, полный пансион. Стоимость выступления — от 70 тысяч евро. С учетом сегодняшнего курса это является нормальной ценой», —рассказал концертный директор.
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