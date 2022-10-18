Кристина Орбакайте навестила могилу Бориса Моисеева и возложила белые цветы

Дочь Аллы Пугачевой, известная певица Кристина Орбакайте, пришла на могилу к известному артисту Борису Моисееву. В своих социальных сетях она опубликовала снимок. Фото исполнительница подписала так: «Навестила Бореньку».

На снимке Орбакайте стоит возле могилы с шикарным букетом белых роз. Последнее пристанище популярного певца и балетмейстера усыпано цветами. Выглядит могила очень ухоженной. Несмотря на темные широкие очки, были видны слезы, которые выступили у знаменитости при виде надгробного креста.

Кристина не приехала проводить в последнюю путь Моисеева, хотя покойный оставил певице недвижимость в Юрмале. Борис Михайлович считал наследницу Примадонны своей дочерью. За день до этого певица уехала в Израиль.

Добавим, что могила Моисеева находится на Троекуровском кладбище в Москве. Умер танцор 27 сентября в полном одиночестве в своей столичной квартиры от третьего инсульта.



