Маркетолог Андрей Арно отметил падение доходов у российских звезд, покинувших РФ из-за СВО

Некоторые звезды российской эстрады, кино и культуры уехали за рубеж после начала СВО. Сейчас многие артисты живут на средства, полученные во время творческой деятельности в РФ.

Как заявил концертный маркетолог Андрей Арно, весь репертуар звезд из РФ рассчитан на внутреннюю аудиторию, а не на западную. Несмотря на то, что русский язык популярен за рубежом, платить немалые деньги за билет на концерт, на котором исполняют исключительно российские композиции, иностранцы не хотят. Помимо этого, большую роль играет отношение жителей Запада к россиянам после обострения украинского конфликта.

Отметим, что многие звёзды, успешные на российской эстраде, не могут за рубежом собрать концертный зал. Максим Галкин* регулярно переносит выступления, меняет даты, чтобы собрать хотя бы 50% от зрительного зала.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в России