Мишулина заявила, что не получила удовольствия от постельной сцены с Дмитрием Нагиевым

Российская актриса театра и и кино Карина Мишулина, а также один из самых популярных артистов в стране Дмитрий Нагиев предались страсти в телесериале «Физрук». Знаменитость, сыгравшая школьную учительницу в фильме, призналась, что не она получала удовольствия от постельной сцены со своим коллегой.

«Для меня этот был настоящий стресс. Ранее я не снималась в подобных сценах, так получилось, что есть приспособления, чтобы не обнажаться, и чтобы зрители ничего не поняли. Поэтому я себя чувствовала комфортно, когда замечательные костюмеры подобрали костюм обнаженной девушки. Стало легче. Ну и Дмитрий снял мое любое стеснение, зажимы, потому что постоянно шутил. Не вспомню сейчас дословно, но было это до слез!» – вспоминает Мишулина.

Напомним, что Карина обрела популярность благодаря сериалу «Физрук». Она, окончив ВТУ имени Щепкина, сыграла 19 ролей. А вот Нагиев ушел в длительный академический отпуск. Правда, на днях стало известно, что Дмитрий решил вернутся в родной театр.