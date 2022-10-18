Мишулина заявила, что не получила удовольствия от постельной сцены с Дмитрием Нагиевым

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Мишулина заявила, что не получила удовольствия от постельной сцены с Дмитрием Нагиевым
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российская актриса театра и  и кино Карина Мишулина, а также один из самых популярных артистов в стране Дмитрий Нагиев предались страсти в телесериале «Физрук». Знаменитость, сыгравшая школьную учительницу в фильме, призналась, что не она получала удовольствия от постельной сцены со своим коллегой.

«Для меня этот был настоящий стресс. Ранее  я не снималась в подобных сценах, так получилось, что есть приспособления, чтобы не обнажаться, и чтобы зрители ничего не поняли. Поэтому я себя чувствовала комфортно, когда замечательные костюмеры подобрали костюм обнаженной девушки. Стало легче. Ну и Дмитрий снял мое любое стеснение, зажимы, потому что постоянно шутил. Не вспомню сейчас дословно, но было это до слез!» – вспоминает Мишулина.

Напомним, что Карина обрела популярность благодаря сериалу «Физрук». Она, окончив ВТУ имени Щепкина, сыграла 19 ролей. А вот Нагиев ушел в длительный академический отпуск. Правда, на днях стало известно, что Дмитрий решил вернутся в родной театр.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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