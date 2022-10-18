Настя Ивлеева призналась, когда планирует беременность

Настю Ивлееву пригласили принять участие в съемках шоу Басты на Ютуб-канале. Там 31-летняя телеведущая раскрыла подробности личной жизни.

Блогер призналась, что она думает по поводу беременности в ближайшем будущем. Когда одна из зрительниц поинтересовалась, хочет ли Настя детей, та изначально не поняла, почему такой короткий вопрос. Но затем Настя ответила, что в данный период времени она не хочет ребенка.

Зрительница еще раз уточнила, играет ли Ивлеева с сыном Иды Галич. Звезда засмеялась и отметила, что из-за нехватки времени не проводит много времени с наследником подруги.

"Вообще то, к детям я отношусь ок, просто не тот период сейчас. Ты не можешь взять и пойти родить, для этого человек любимый нужен, время уделять этому и быть морально готовой. Пока нет такого периода, нет такого человека, от которого нарожаю сто детей", — высказалась блогерша.