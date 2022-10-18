Новый трек «Вызов» SHAMAN набрал более миллиона просмотров на YouTube

Певец SHAMAN из Новомосковска (Ярослав Дронов) вновь находится на верхних строчках в трендах на видеохостинге YouTube. Поклонники высоко оценили песню "Вызов", которая была размещена на Ютуб-канале артиста.

Видео музыкант опубликовала 14 октября накануне премьеры нового шоу "Вызов" на канале ТНТ. Дело в том, что певец написал эту композицию специально для программы. Но подписчики посчитали, что видеоклип, снятый Ярославом, достоин внимания, поскольку учит бороться до победного конца.

Всего лишь за 3 дня видео просмотрели более миллиона раз. Поклонники оставили на канале более 73 тысячи лайков и более 12 тысяч комментариев. Фанаты пришли в восторг от "взрывного" характера песни и минималистичного видеоряда. SHAMAN спел будущий хит, стоя в свете лучей от прожектора. Драйв создан за счёт быстрого темпа музыки, патриотического текста, игры тени и света, и уже привычных "шаманских" движений руками исполнителя.





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