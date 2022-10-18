Онкобольной Валентин Юдашкин вместе с супругой впервые за долгое время вышел в свет

Тяжелобольной Валентин Юдашкин, который продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, вышел в свет вместе с супругой. Прославленный российский модельер появился на премьере спектакля «Каренина. Процесс», главную роль в котором сыграла Софья Эрнст.

Несколько лет подряд Валентин борется с коварным заболеванием. Болезнь на время то отступает, то вновь возвращается с новой силой. Последнее время Юдашкин редко выходит в свет. Он старается не нагружать свой организм. Его супруга периодически публикует фото мужа, на которых он выглядит слабым и заметно исхудавшим.

Накануне дизайнер вместе с женой посетили премьеру спектакля в «Барвиха Luxury Village». Для выхода в свет кутюрье выбрал одежду в стиле casual. Дополнил образ он стильными очками в толстой черной оправе. Многие из присутствующих отметили, что Валентин перестал краситься и появился с сединой. К тому же видно, что Юдашкин сбросил несколько килограммов.

Заметим, сам модельер не любит говорить о своей болезни, продолжая работать. Он имеет много планов на несколько лет вперед.