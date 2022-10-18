Дмитрий Анохин разрыдался, рассказав, что обманом попал на шоу «Влюбись, если сможешь»

Первая неделя реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» получилась очень горячей. Участники познакомились друг с другом, а также попытались построить отношения. Но есть и те, кто скрыл о себе много интересных фактов.

Правда вскрылась о пасечнике из Рязани Дмитрии Анохине. Он ранее заявлял, что мечтает влюбиться в новых отношениях. Мужчина даже питал теплые чувства к Вике Брагентовой, жил с ней неделю в апартаментах. Но затем попытал счастье с Алиной Рюмшиной. Пока девушка лишь присматривается к участнику.

Больше всего шокировало откровенное признание Дмитрия. Он решил рассказать девушке то, что скрывает от продюсеров и остальных участников.

«Перед шоу мне написала девчонка, мы встретились, погуляли, начали встречаться, раскрутился роман. А тут происходит такое , я ей сказал, что иду на проект. У меня эмоции с тем человеком искренние», — признался со слезами Анохин.

Алина сперва смутилась, затем постаралась утешить парня, но такой поступок назвала предательством. Продюсеры должны решить, как быть с Димой, ведь по правилам проекта никакой связи с бывшими не должно быть в этот период.