Продюсер Бабичев заявил, что карьера SHAMAN может быстро закончиться из-за однообразных песен

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, 14 октября выпустил новую песню «Вызов». Трек стал своеобразным продолжением тематики патриотизма, борьбы за свободу и справедливость, заданной в ранних его композициях.

Но все больше людей отмечают, что они хотели бы увидеть развитие SHAMAN в других направлениях. Молодой исполнитель хорошо освоил патриотическую нишу, но для того, чтобы удержать успех, ему крайне необходимо искать новые, совершенно противоположные творческие пути.

По крайней мере, в этом уверен музыкальный критик Евгений Бабичев. Как считает продюсер, SHAMAN должен перестать бить в одну и ту же точку. Если даже она принесла ему небывалый успех, славу и востребованность.

Бабичев напомнил, что такой же путь проходили ранее многие многие звезды российского шоу-бизнеса. Они, «выстрелив» в определенной тематике, так и оставались исполнителями одной темы, не могли показать ничего большего. Со временем имена этих артистов были забыты.

Боюсь, не повторит SHAMAN эту историю в больших масштабах. Я вижу проблему, что нету у него продолжения, роста. Он одаренный артист, свое мастерство оттачивает, учитывая количество мероприятий и пения вжывую. Но я не вижу его творческого развития. Фанаты SHAMAN могут на меня обозлиться. Но если он станет неинтересен и пропадет, то все будут спрашивать: "где SHAMAN», тогда вспомните, что я вас предупреждал, — заявил музыкальный эксперт.