Продюсер Сергей Лавров предсказал для певицы Светлане Лободе печальное будущее за рубежом

Украинская певица, заслуженная артистка Украины Светлана Лобода в свое время покорила российских зрителей и стала одной из самых востребованных и популярных певиц в России. Но после начала СВО звезда осудила действия властей РФ, покинула страну и наговорила много лишнего.

При этом возвращаться на родину исполнительница не стала. Она твердо решила покорить западную аудиторию. Известный российский продюсер Сергей Лавров заявил, что будущее у 40-летней певицы печальное.

Лобода сгинет из мира шоу-бизнеса. У нее начались большие проблемы. Концертов практически нет. Иногда приглашают ее на корпоративы, там она поет чаще песни на российском языке, - отметил эксперт.

Продюсер небезосновательно считает, что в Россию артистке дорога закрыта:

Что касается западных зрителей, то она им неинтересна. Скоро про Светлану Лободу забудут. Думаю, судьба ее– это петь в дешевых американских ресторанах