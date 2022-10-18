Режиссёр Артем Михалков признался в день рождения Сергея Безрукова, за что благодарен актёру

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе
Вирусолог Георгий Викулов рассказал о новом виде гриппа, завезенного в Россию. По словам директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций,
Алена Барредо, известный эндокринолог, предупредила о смертельной опасности хронического стресса. По словам врача, из-за выработки гормонов стресса
Поклонники советской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле вздрогнули от новых снимков с тяжелобольной звездой. Решение 68-летней
Украинцы шокированы поведением российской певицы Земфиры (Земфира Рамазанова - настоящее имя) во время ее последнего концерта на Кипре. Как пишут
Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал призналась, как она на самом деле относится к российским коллегам по телесериалу «Сваты». Девушка об
До России добрался новый опасный вирус. Речь идет о новом штамме вируса гриппа под названием H3N2. Такого штамма в РФ ранее не было. Завезли его из
Более 58 млн человек посмотрели военную драму «Лучшие в аду», эксклюзивный показ которой стартовал 5 октября на платформе ЯRUS. Уже в первый день
Россия сегодня атаковала Киев дронами-камикадзе «Герань-2», которые в Украине продолжают упорно называть иранскими «Шахедами». По сообщению мэра
Усиление контроля за пациентами, которые состоят на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД), может помочь избежать подобных ижевской трагедий,
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