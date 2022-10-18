Режиссёр Артем Михалков признался в день рождения Сергея Безрукова, за что благодарен актёру

Известный актер театра и кино, режиссер Артем Михалков в день рождения Сергея Безрукова высказался о своем отношении к артисту. Михалков рассказал, за что он благодарен звездному коллеге.

Артем Никитич считает Безрукова артистом с большой буквы. Михалков также вспомнил, что они с Сергеем несколько раз встречались во время съемок. Именинник снялся в фильме режиссера «Мистер Нокаут», за который тот выразил актёру благодарность.

«Я благодарен ему, что он сделал замечательный образ Григория Кусикьянца, тренера Валерия Попенченко. Я безумно рад, что мы с ним сделали очень большое дело», - говорит Михалков.

Также режиссер добавил, что он относится с большим уважением к Сергею как к человеку с огромной энергией и прекрасной энергетикой, а не только как к великому артисту. Михалков поздравил празднующего 49-летие артиста с днем рождения, пожелав ему продолжать радовать поклонников новыми образцовыми работами.