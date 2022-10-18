Режиссер Родин: Алла Пугачева в начале 90-х годов резко потеряла свою популярность

Начало 90-х годов сильно ударило по карьере Аллы Пугачевой. После неудачно проведенной липосакции, от которой Примадонна российской эстрады едва не умерла, у нее началась сильная депрессия. В это время новых песен певица не выпускала, а на эстраде стали регулярно появляться молодые и талантливые исполнители.

Через какое-то время вышла в свет песня "Позови меня с собой". Многие подумали, что композиция принадлежала Алле Борисовной, но это далеко не так. Трек был написан в 1993 Татьяной Снежиной. Популярной композиция стала только после смерти Снежиной. Брат покойной передал права на песню Пугачевой, с которой она выступила на "Славянском базаре".

В эфире "Центрального телевидения" Роман Родин вспомнил об успехе Народной артистки, который ей принес этот хит:

"Когда она впервые исполнила песню на фестивале, зал плакал. Были такие аплодисменты, как будто бы она дала целый сольный концерт. Тогда она вновь вернула себе безумную популярность".