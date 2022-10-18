Родственники Максима Галкина* высказались об словах юмориста и его отъезде из РФ

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Родственники Максима Галкина* высказались об словах юмориста и его отъезде из РФ
Знаменитости
Фото из открытых источников

Шоумен и телеведущий Максим Галкин* появился на свет в семье Натальи Григорьевны, научного сотрудника, и Александра Александровича, военачальника. Матери и отца комика уже нет в живых.

Однако некоторые знаменитые персоны уверены в том, что остальные родственники пародиста вряд ли положительно относятся к его выбранной гражданской позиции и бесконечной критике властей и граждан РФ.

В эфире передачи «Место встречи» с Андреем Норкиным на канале НТВ присутствующие гости порассуждали о деятельности супруга Примадонны, который активно гастролирует по странам Запада и не собирается в скором будущем возвращаться в Россию.

«Папа Галкина был военным. У него вся семья армейская. В военной среде такое рассматривается серьезно, ты ведь предал своего отца!» — заявил журналист Андрей Сидорчик.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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