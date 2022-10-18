Актер Сергей Безруков сообщил, что попал в санкционный список Канады в свой день рождения

Сергей Безруков впервые отреагировал на попадание в санкционный список Канады. Актёр написал об этом на своём канале в Telegram. Народный артист России рассказал, что узнал новости о персональных санкциях в день рождения. 18 октября 2022 года актёру театра и кино исполнилось 49 лет. Сергей даже пошутил на этот счёт и поблагодарил канадские власти за подарок.

"Первой с днём рождения поздравила Канада! Проснулся и сразу прочитал сердечные пожелания. Спасибо, что обо мне не забыли и хорошо подготовились", - пишет Безруков.

Напомним, вместе с Безруковым в санкционный список от канадских властей вошли Владимир Машков, Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев, еще 30 известных россиян и одно юридическое лицо из РФ. Их обвиняют в "распространении дезинформации".