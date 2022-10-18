Стало известно, кто победил в шоу «Мистер Х»

На телеканале «Пятница!» «Мистер Х» стартовало новое реалити-шоу. По его правилам, главный герой Игорь Саванец — уборщик в клининговой компании, который представился миллионером. Участницы шоу не знали об этом секрете и в течение проекта пытались добиться расположения мужчины.

Сегодня вышел в эфир финальный выпуск передачи «Мистер Х». Среди главных претенденток на сердце Игоря осталось три участницы: Алина Артыкова, Софья Соболева и Катя Брусникина. Девушки отправились на роскошную виллу в Сочи на последний совместный ужин с их фаворитом.

За ужином главный герой пригласил на свидание Артыкову. Пара отправилась на горный курорт Красная Поляна. Вечер продолжили в бассейне, а затем и в номере без камер.

Следующей с Саванцом на свиданеи отправилась София. Это был экстремальный спуск по горам. Остаток свидания они провели в бане и бассейне. Игорь тоже захотел уединиться в номере без камер с Соболевой.

С Катей он прыгнул с тарзанки с высоты 170 метров. После этого пара поужинала на яхте. Провести ночь без камер у них не получилось. В финале Игорь выбрал Алину. Он извинился за то, что участница в эфире увидит его измену. Также герой рассказал, что он обычный парень без статуса и бизнеса. Алина ответила, что это не изменит ее отношения к нему.