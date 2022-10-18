Украинская певица Анастасия Приходько опровергла домогательства со стороны Константина Меладзе

Анастасия Приходько какое-то время сотрудничала с продюсером Константином Меладзе. Недавно украинская певица призналась, что это сотрудничество далось ей очень тяжело и она пережила нечто страшное.

При этом артистка предпочитает не рассказывать подробности давней истории. Она только отмечает, что ее душу переполнила щемящая боль.

«Возможно, я расскажу об этом в преклонном возрасте, я не боюсь, но эта история очень грязная. Грязнее чем история Оли Поляковой и Ани Лорак. У меня травма психологическая. На всю жизнь останется, очень болит», — говорит Приходько.

После ухода от Константина Шотаевича Анастасия даже обращалась к за помощью к психологам.

Некоторые из поклонников решили, что Приходько намекнула на домогательства со стороны знаменитого продюсера. Исполнительница опровергла подобные доводы в своем блоге.

«Ничего я не намекала — раз! Он меня не домогался - два!» — заверила экс-участница «Фабрики звезд 7».