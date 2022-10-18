Журналистка Алена Жигалова заявила о ненависти украинцев к российской певице Земфире

Алена Жигалова, известная журналистка и блогер, в своем популярном авторском YouTube-шоу "Алена, блин!" поведала, за что украинцы так сильно возненавидели певицу Земфиру.

Напомним, что на одном из недавних концертов Земфира подняла со сцены украинский флаг, который ей кинули поклонники, присутствующие в зале. Артистка унесла флаг Украины за кулисы, ради чего даже прервала выступление.

После этого инцидента исполнительница хитов "Хочешь" и "Ромашки" подверглась резкой критике со стороны жителей Украины.

"Ей начали массово писать: "Да что же это такое? Почему так относишься к украинскому флагу? Почему его не поприветствовала?". На следующий день уже в Израиле Земфира толкала речи в поддержку Украины", - отметила журналистка.







