Житель Турции рассказал об отмеченных им особенностях поведения российских туристов

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Житель Турции рассказал об отмеченных им особенностях поведения российских туристов
В Мире
Фото из открытых источников

Поведение российских туристов нередко привлекает к себе внимание населения стран, куда они приезжают отдыхать. Жители этих государств подмечают особенности в их предпочтениях в занятиях, в еде, в быту и других сферах. Достаточно часто граждане России ездят в отпуска в Турцию, что обходится в денежном отношении значительно дешевле, чем поездки в другие страны.

Один из жителей этого государства отметил наиболее удивившие и привлекшие его внимание особенности поведения русских. Во-первых, турок указал на выраженное стремление сразу покупать продукты для приготовления привычных кушаний. 

«Они их ищут по всему городу, чтобы потом приготовить на завтрак. Но зачем? Турецкая кухня очень вкусная и разнообразная», – поделился он своим мнением.

Во-вторых, житель Турции заметил, что приехавшие из России хотят плавать в море в течение всего года, даже в холодные времена. Далее он подчеркнул, что они приглашают местных жителей приезжать в Россию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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