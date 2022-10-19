Житель Турции рассказал об отмеченных им особенностях поведения российских туристов

Поведение российских туристов нередко привлекает к себе внимание населения стран, куда они приезжают отдыхать. Жители этих государств подмечают особенности в их предпочтениях в занятиях, в еде, в быту и других сферах. Достаточно часто граждане России ездят в отпуска в Турцию, что обходится в денежном отношении значительно дешевле, чем поездки в другие страны.

Один из жителей этого государства отметил наиболее удивившие и привлекшие его внимание особенности поведения русских. Во-первых, турок указал на выраженное стремление сразу покупать продукты для приготовления привычных кушаний.

«Они их ищут по всему городу, чтобы потом приготовить на завтрак. Но зачем? Турецкая кухня очень вкусная и разнообразная», – поделился он своим мнением.

Во-вторых, житель Турции заметил, что приехавшие из России хотят плавать в море в течение всего года, даже в холодные времена. Далее он подчеркнул, что они приглашают местных жителей приезжать в Россию.