Актриса Екатерина Волкова обвинила в своем увольнении из труппы театра режиссера Никиту Михалкова

Актриса Екатерина Волкова, которая более известна зрителю по сериалу «Воронины», проинформировала, как знаменитый режиссёр Никита Михалков некоторых актёров лишал работы.

Артистка в свое время работала в Театре киноактера. Тогда же начали ходить слухи о том, что мэтр кинематографа облюбовал место для открытия собственной школы. Он стал худруком Театра-студии в 2017 году. Несмотря на все заверения Никиты Сергеевича о том, что увольнять никого не станет, в итоге он подстроил все так, что актеры остались без работы. Участников труппы буквально заставили подписать документ по сути с невыполнимыми требованиями.

«Давно мне говорили, что Михалков придет и заберет здание, пришел и сказал: «я вас не набирал, не мне увольнять вас». Вышло, что не он уволил, это было сделано по указанию его. Я как-раз была в штате. Мне позвонили и попросили срочно приехать в театр, чтобы подписать договор. Через неделю и вовсе попросили уйти по собственному желанию. Когда я спросила: «на каком основании и ч то случилось?», получила ответ: «помнишь, бумажку подписала, нужно было читать!» —говорит 40-летняя Волкова.