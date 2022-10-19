Анна Хилькевич заявила, что пыталась увеличить грудь заклинаниями

Анна Хилькевич всегда комплексовала из-за маленькой груди. Звезда «Универа» призналась, что перепробовала много различных средств для увеличения ее размера: ела капусту, втирала специальные мази и даже прослушивала заклинания.

«Я перепробовала множество всевозможных способов, чтобы обрести пышные формы. Это было поедание капусты, втирание специальных кремов и мазей, также занималась прослушиванием аудиодисков с заклинаниями на рост груди. Но ничего из этого не помогало», — говорит Хилькевич.

В конце концов Анна решилась на пластическую операцию по увеличению бюста. И об этом актриса ни разу не пожалела.

«Через несколько лет после окончания школы и института, я серьезно решила, что сделают операцию — пластику груди. И ни разу об этом не пожалела», — добавила звезда.