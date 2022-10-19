Балерине Анастасии Волочковой пророчат роман с главным героем шоу «Мистер Х»

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Балерине Анастасии Волочковой пророчат роман с главным героем шоу «Мистер Х»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Известная российская балерина Анастасия Волочкова не обделена вниманием мужчин. В свое время за любвеобильной танцовщицей  ухаживали богатые бизнесмены и популярные артисты.

Правда, пока ни один из романов скандальной блондинки не закончился походом в ЗАГС. Экс-прима Большого театра недавно призналась, что она до сих пор мечтает о создании семьи и не теряет надежд вскоре выйти замуж.

Я мечтаю о семье, встрече с тем единственным человеком, уготовленным мне судьбой и Богом. Он существует на земле, я это знаю. Это самый прекрасный мужчина, просто мы пока не встретились, — говорит Анастасия.

Артистка балета внезапно обратила внимание на главного героя шоу «Мистер Х». Игор Саванец пришел на проект в поисках своей любви. Харизматичный мужчина настолько понравился знаменитости, что она решила его забрать к себе. Поклонники пошутили, что балерина закрутит с ним роман, хотя сперва предлагает работу.

Касательно предложения балерины, Игорь оказался только "за". Он, видимо, решил не упускать шанса поработать у Насти.

 

Анастасия, принимаю ваше предложение! Куда мне выезжать? Знаете, я неплохой банщик! – написал Саванец.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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