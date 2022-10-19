Брат Бориса Моисеева отреагировал на заявление Барецкого о родстве с покойным певцом

Бывший участник популярной российской музыкальной группы "Ленинград" шокировал публику громким заявлением. Стас Барецкий заявил, что он намерен провести эксгумацию тела артиста и балетмейстера Бориса Моисеева для того, чтобы доказать его родство с покойным. Шоумен по-настоящему считает себя внебрачным сыном умершего музыканта. Судя по всему, Стас хочет побороться за наследство Моисеева. Артист даже готов оспорить договор ренты, который был заключен между певцом и его концертным директором и другом Сергеем Горохом.

Родной брат Бориса Михайловича отреагировал на скандальные слова Барецкого. Маркс Толкач считает слова шоумена голословными. Мужчина не верит в родственные связи.

"Я не знаю, кто такой Стас Барецкий. Думаю, он — обыкновенный аферист. Все, что этот человек говорит –это ложь. Борис никогда не был полноценным мужчиной, тем более отцом. Эксгумацию он не имеет никакого права проводить. Подобные вопросы должны решать лишь органы власти и после согласия родственников".