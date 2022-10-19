Дарья Жукова впервые за долгое время вышла в свет с мужем-миллиардером Ставросом Ниархосом

Светская львица, мировая галеристка, счастливая жена и многодетная мама Даша Жукова отличается своей скрытностью. Она не рассказывает о личной жизни, не выкладывает фото детей, редко появляется на публике с мужем-миллионером.

После развода с Романом Абрамовичем красавица не долго оставалась одна. Новым спутником жизни стал греческий богач Ставрос Ниархос. Поженилась пара в 2019 году, спустя два года у супругов появился на свет сын Филипп. У Даши есть двое детей от Абрамовича.

Но недавно Жукова вместе с избранником появились на одной из вечеринок в Нью-Йорке. Светское мероприятие посвящено запуску бьюти-линии Stella Skincare Стеллы Маккартни. Дизайнер представила публике новую веганскую косметику на основе натуральных ингредиентов.

Стоит добавить, что поздравить Стеллу приехали Анна Винтур, экс-жена миллиардера Руперта Венди Мердок, знаменитая модель Карен Элсон, артист Джон Батист, художник Рашид Джонсон и даже всемирно известная певица Мадонна.