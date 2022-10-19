Яна Поплавская пожелала «счастливого пути» помогающей украинской армии певице Софии Ротару

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Яна Поплавская пожелала «счастливого пути» помогающей украинской армии певице Софии Ротару
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Фото из открытых источников

В 2022 году песенный фестиваль «Песня года» пройдет без участия знаменитой «хуторянки» Софии Ротару. Организаторы приняли решение не приглашать артистку на музыкальное мероприятие из-за ее отношения к специальной военной операции на Украине и  помощи украинской армии.

Поклонники Софии Михайловной считают, что ее карьера в Российской Федерации подошла к концу. Яна Поплавская уверена, что Ротару сама должна решать, закончила она свои выступления в России или нет. Однако актриса напомнила, что сейчас стране нужны духоподъемные личности и артисты-патриоты. При этом она пожелала певице «счастливого пути».

Ну пусть идет себе дальше. Кто не с нами, тот против нас!" — сказала Яна.

Поплавская решение федеральных телеканалов о прекращении трансляции творчества украинской звезды, которая раскритиковала СВО и поддерживает ВСУ, назвала верным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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