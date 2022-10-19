Эстрадная артистка Надежда Бабкина проинформировала о своей поездке в Киев

Эстрадная певица Надежда Бабкина рассказала о последней поездке в Киев в 2013 году. Девять лет назад с артисткой случилась неприятная история.

Надежда Георгиевна приехала на Украину. С самого начала исполнительница почувствовала неладное. Поклонники весьма странно себя вели. После окончания выступления в адрес Бабкиной фанаты начали выкрикивать очень неприятные слова.

После концерта подошли люди, цветочки подарили, и говорят: "Надя, вам спасибо огромное, приезжайте еще". Но вдруг я услышала: "Никогда больше сюда не приедет". Я тогда увидела очень странное поведение, - призналась Бабкина.

Напомним, ранее Надежда Бабкина рассказала о то, что побывала на Донбассе. Концерты звезды для мирного населения длились по несколько часов, а залы были заполнены. 72-летняя певица сообщила, что музыканты и танцоры старались «отвлечь людей от их мыслей».