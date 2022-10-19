Кадыров дал комментарии на обстрелы ВС РФ по энергетике и инфраструктуре в Украине

Рамзан Кадыров дал комментарии по поводу обстрелов ВС РФ по энергетике и инфраструктуре на Украине. По словам чеченского лидера, диктовать условия будет Россия, что мало никому не покажется.

Об этом глава Чеченской Республики заявил, комментируя удары, которые наносит Российская Федерация по объектам военного управления, а также энергетическим объектам Украины.

По заявлению Кадырова, российские власти «много раз давали шанс украинскому командованию опомниться».

«Нас они не слышали или попросту игнорировали. Теперь будет все по-другому. Дальше все условия диктовать будем мы. И мало никому не покажется», —пишет Рамзан в публикации в своем Telegram-канале.