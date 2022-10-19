Лариса Долина не соглашается отменять выступления из-за спецоперации на Украине

Лариса Долина приняла участие в гала-концерте «Джаз-лихорадка», который проходил в Перми. Певица рассказала об отношении к отмене концертов из-за спецоперации на Украине.

Артистка призналась журналистам, что не нужно отменять запланированные выступления, поскольку они помогают зрителям справится с тревогой и стрессом.



Мне в принципе жаль, что отменяются концерты, людям как-то нужно отдыхать головой, сердцем. Нельзя постоянно думать о плохом, так с ума можно сойти. Вот меня например радует, что у в нашем туре билеты все проданы. Джаз — это музыка, которая объединяет, которая дает возможность улететь с головой на несколько часов, не думая о плохом. Уйти домой совершенно спокойным, счастливым, с новым отношением к ситуации, которая сложилась, - размышляет Долина.

Таким образом Лариса Александровна согласилась с мнением певицы Лолиты, которая ранее заявила, что концерты – это тоже психотерапия.

