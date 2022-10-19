Лжемиллионер Игорь Саванец в финале «Мистер Х» выбрал девушку-барбера Тимати

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Лжемиллионер Игорь Саванец в финале «Мистер Х» выбрал девушку-барбера Тимати
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Фото из открытых источников

Названо имя победительницы первого сезона реалити-шоу «Мистер X», которое выходило на телеканале «Пятница». Главный герой проекта, лжемиллионер Игорь Саванец выбрал девушку-барбера рэпера Тимати Алину Артыкову.

Главный герой сразу же рассказал победительнице секрет, который он держал в тайне во время съемок. Мужчина заявил, что он не тот, за кого себя выдавал, работает обычным уборщиком в клининговой компании. К тому же, Игорь заранее извинился перед девушкой, что она увидит на экранах его измену с другой участницей шоу.

Мужчина при этом надеялся, что чувства у его избранницы будут на первом месте, а только потом – статус и деньги. Интуиция Саванцева не подвела. Артыкова заявила, что «любовь невозможно купить», а к финансовому благополучию можно прийти вдвоем, поскольку в этом мире «не все измеряется деньгами».

Напомним, финальный выпуск «Мистер X» вышел 18 октября. Герой выбирал из трех девушек. Кате Брусникиной и Софье Соболевой удача на это раз не улыбнулась.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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