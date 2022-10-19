Маргарита Симоньян рассказала подробности смерти Давида Кеосаяна

Маргарита Симоньян рассказала страшной трагедии в ее семье. Сегодня, 19 октября, стало известно о кончине старшого брата мужа телеведущей Тиграна. Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года.

В блоге журналистки прощальный пост еще днем появился. Как отметила Маргарита, усопший был оптимистичным, светлым и добрым человнком. Журналистка призвала всех верующих помолиться за упокой души.