«Мисс Россия 2014» Анастасия Костенко полностью копирует стиль Бузовой

Анастасия Костенко, скромная молодая модель из Ростовской области, прошла в финал конкурса «Мисс Россия 2014», женила на себе экс-мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. Сегодня модель, которая воспитывает троих детей, обвиняют в копировании своей соперницы.

28-летняя Настя идет по стопам бывшей своего супруга. Она мечтает стать телеведущей, получить соответствующее образование и даже записывает песню.

К тому же, Костенко не стесняется копировать стиль и наряды звезды Дома-2. Недавно модель приняла участие в фотосессии, на которую одела черно-белое платье с пышной белой юбкой. В аналогичном наряде была Ольга несколько месяцев назад.

Сама Костенко не реагирует на негатив в свой адрес. Многодетная мама акцентирует все свое внимание на семье и благих целях. Анастасия хочет поддержать женщин, которые столкнулись с тяжелыми испытаниями после рождения детей.